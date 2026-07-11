Головний недолік iPhone 18 і Galaxy S27 уже відомий: справа не в камерах

Майбутні смартфони лінійок iPhone 18 та Samsung S27 отримають потужніші процесори, камери та нові функції штучного інтелекту. Але, як вважають оглядачі PhoneArena, пристрої двох титулованих брендів, як і раніше, відстають від конкурентів із Китаю за найважливішим параметром, тому рекомендувати їх до покупки стає складніше.
Йдеться про ємність акумулятора. Поки китайські бренди активно впроваджують у свої новинки кремній-вуглецеві акумулятори, що дозволяють збільшити ємність АКБ до 10 000 мАг без збільшення товщини корпусу, Apple і Samsung не поспішають переходити на нову технологію.
Як приклад наводиться лінійка Samsung. Galaxy S26 Ultra оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг – так само, як і Galaxy S20 Ultra, випущений у 2020 році. За чутками, Galaxy S27 Ultra тестується з акумуляторами ємністю 5600 і 5800 мАг, але за сучасними мірками це все одно замало для флагмана вартістю понад 1000 доларів.
У PhoneArena вважають, що фіаско з серією загорянь акумуляторів Note 7 сильно вплинуло на стратегію Samsung. Компанія так довго відмовлялася впроваджувати інновації в галузі акумуляторів для своїх флагманів, що Apple, яку ще кілька років тому висміювали за відставання від Samsung по "залізу", не тільки наздогнала конкурента за ємністю батарей, а й у окремих моделях навіть змогла його випередити.
Експерти зазначають, що сьогодні багато користувачів змінюють смартфони не через нові функції штучного інтелекту, а через необхідність частіше заряджати старі пристрої. Тому саме істотне збільшення часу роботи могло б стати вагомішим аргументом для купівлі нового флагмана, ніж незначні оновлення камери, які помітні лише в окремих випадках зйомки.
На цьому тлі китайські виробники вже пропонують моделі з батареями ємністю 7000 мАг і більше, зберігаючи при цьому порівняно тонкий корпус. Тим часом iPhone 18 Pro Max заради рекордної батареї на 5500 мА·год стане найтовстішим і найважчим iPhone в історії.
За попередніми даними, базова модель Galaxy S27 не отримає покращень ані в камері, ані в дисплеї. Своєю чергою, модель Galaxy S27 Ultra втратить одну камеру, але натомість отримає дещо краще.
Анонс нових iPhone, за традицією, варто очікувати в середині вересня. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть "прошки" та складаний iPhone, а iPhone 18 та iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.