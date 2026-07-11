Головний недолік iPhone 18 і Galaxy S27 уже відомий: справа не в камерах

Пристрої відомих брендів поступаються конкурентам із Китаю за найважливішим параметром, тому рекомендувати їх до купівлі стає складніше.

Майбутні смартфони лінійок iPhone 18 та Samsung S27 отримають потужніші процесори, камери та нові функції штучного інтелекту. Але, як вважають оглядачі PhoneArena, пристрої двох титулованих брендів, як і раніше, відстають від конкурентів із Китаю за найважливішим параметром, тому рекомендувати їх до покупки стає складніше.

Йдеться про ємність акумулятора. Поки китайські бренди активно впроваджують у свої новинки кремній-вуглецеві акумулятори, що дозволяють збільшити ємність АКБ до 10 000 мАг без збільшення товщини корпусу, Apple і Samsung не поспішають переходити на нову технологію.

Як приклад наводиться лінійка Samsung. Galaxy S26 Ultra оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг – так само, як і Galaxy S20 Ultra, випущений у 2020 році. За чутками, Galaxy S27 Ultra тестується з акумуляторами ємністю 5600 і 5800 мАг, але за сучасними мірками це все одно замало для флагмана вартістю понад 1000 доларів.

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У PhoneArena вважають, що фіаско з серією загорянь акумуляторів Note 7 сильно вплинуло на стратегію Samsung. Компанія так довго відмовлялася впроваджувати інновації в галузі акумуляторів для своїх флагманів, що Apple, яку ще кілька років тому висміювали за відставання від Samsung по "залізу", не тільки наздогнала конкурента за ємністю батарей, а й у окремих моделях навіть змогла його випередити.

Експерти зазначають, що сьогодні багато користувачів змінюють смартфони не через нові функції штучного інтелекту, а через необхідність частіше заряджати старі пристрої. Тому саме істотне збільшення часу роботи могло б стати вагомішим аргументом для купівлі нового флагмана, ніж незначні оновлення камери, які помітні лише в окремих випадках зйомки.

На цьому тлі китайські виробники вже пропонують моделі з батареями ємністю 7000 мАг і більше, зберігаючи при цьому порівняно тонкий корпус. Тим часом iPhone 18 Pro Max заради рекордної батареї на 5500 мА·год стане найтовстішим і найважчим iPhone в історії.

За попередніми даними, базова модель Galaxy S27 не отримає покращень ані в камері, ані в дисплеї. Своєю чергою, модель Galaxy S27 Ultra втратить одну камеру, але натомість отримає дещо краще.

Анонс нових iPhone, за традицією, варто очікувати в середині вересня. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть "прошки" та складаний iPhone, а iPhone 18 та iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

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