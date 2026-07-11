Фізики створили 'міні-всесвіт', у якому час працює 'неправильно'

Ми звикли, що час завжди рухаться вперед, але новий експеримент показав, що його можна зупинити і навіть спрямувати у зворотньому напрямку.

Фізики з Університету Бірмінгема (Британія) представили експеримент, який може змінити уявлення про природу часу. Як пише ScienceDaily, науковцям вдалося створити лабораторний "міні-всесвіт", у якому перебіг часу визначався не зовнішнім годинником, а внутрішніми змінами самої квантової системи.

Автор роботи, професор Джованні Баронтіні, використав хмару з 24 тисяч надхолодних атомів, охолоджених майже до абсолютного нуля. Усередині ізольованої системи атоми були розділені лазерами на дві області – "світлу", яку можна було спостерігати, та "темну", недоступну для безпосередніх вимірювань. Під час експерименту "світла" область періодично розширювалася і стискалася, нагадуючи спрощену модель Великого вибуху та гіпотетичного Великого стискання.

Дослідники встановили, що послідовність подій можна було відновити, використовуючи лише інформацію зсередини цієї системи, без звернення до будь-якого зовнішнього годинника. Це стало експериментальним підтвердженням ідеї, що час може виникати як наслідок внутрішньої еволюції квантової системи, а не існувати як незалежна фундаментальна величина.

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Під час роботи вчені також виявили, що "час" був пов'язаний зі змінами ентропії – міри безладу в розподілі атомів між двома областями. Коли розподіл частинок змінювався, система ніби "рухалася вперед" у часі. Якщо ж ці зміни припинялися, перебіг часу фактично зупинявся.

"У деяких теоріях Всесвіту, особливо в квантовій гравітації, час не постає як вбудована властивість. Проте в повсякденному житті час тече від минулого до майбутнього – чому це так, якщо більшість фундаментальних законів фізики однаково працюють як уперед, так і назад? Це дослідження надає перші контрольовані експериментальні докази того, що "час" можна визначити через зміни всередині системи, а не як зовнішній "хід годинника", який ми зазвичай сприймаємо як час", - зазначає Баронтіні.

На думку дослідників, створена експериментальна платформа відкриває шлях до лабораторного вивчення процесів, пов'язаних із раннім Всесвітом, Великим вибухом, Великим стисканням і навіть моделями чорних дір.

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