В Китаї створили мікрохвильову зброю для знищення супутників Starlink, - ЗМІ

Наразі йдеться про експериментальний прототип, який, втім, вже працює, якщо вірити китайським вченим.

Китайські дослідники представили компактну установку для високопотужної мікрохвильової зброї, яка, за їхніми словами, є першою у світі системою такого класу, здатною безперервно працювати протягом 60 секунд. Про це пише видання South China Morning Post із посиланням на наукову статтю, опубліковану китайськими дослідниками.

Йдеться про пристрій TPG1000Cs, розроблений у Північно-Західному інституті ядерних технологій у місті Сіань. Система має довжину близько чотирьох метрів, важить приблизно п'ять тонн і, як зазначають автори, може встановлюватися на вантажівках, бойових кораблях, літаках або навіть супутниках.

Видання зазначає, що установка здатна генерувати до 20 гігават потужності та випустити до 3000 високоенергетичних імпульсів за один цикл роботи. За оцінками окремих китайських експертів, наземна мікрохвильова зброя потужністю понад 1 ГВт може серйозно порушити роботу або навіть пошкодити супутники Starlink, які працюють на низькій навколоземній орбіті.

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Як розповідає автор публікації, попередні відомі системи були значно громіздкішими та могли працювати безперервно лише кілька секунд. Для порівняння наводиться російська установка Сінус-7, яка важить близько десяти тонн і здатна працювати приблизно одну секунду.

У матеріалі також нагадується, що Китай неодноразово називав мережу Starlink потенційною загрозою національній безпеці. Саме тому китайські військові дослідники працюють над створенням різних засобів протидії великим угрупованням низькоорбітальних супутників, серед яких високопотужні мікрохвильові системи та лазерна зброя.

Окрему увагу автори наукової роботи приділили конструктивним рішенням, які дозволили зробити систему компактнішою та ефективнішою. Зокрема, вони замінили високоміцну сталь алюмінієвим сплавом, що дало змогу зменшити масу установки приблизно на третину. Крім того, було змінено конструкцію накопичувачів енергії та використано іншу ізоляційну оливу, що збільшило запас енергії системи.

Журналісти звертають увагу, що зниження компанією SpaceX орбіти супутників Starlink для зменшення ризику зіткнень може зіграти на руку китайцям. Адже так супутники стають доступнішими для ураження із землі, в тому числі енергетичною зброєю.

Автори публікації також зазначають, що у разі розміщення TPG1000Cs безпосередньо в космосі її невидимі удари можуть стати ще небезпечнішими та значно складнішими для виявлення.

Китай і космос

Як писав УНІАН, Росія та Китай значно поглибили військову співпрацю, зокрема у сфері протидії системі Starlink, яка критично важлива для України. Документи, що потрапили до рук журналістів, свідчать про спільні оборонні проєкти, включно з планами створення нових систем ППО та ПРО, а також підготовку російських військових до роботи з китайськими безпілотниками.

Також ми розповідали, що Китай успішно запустив нову багаторазову ракету-носій "Чанчжен-10B" з космодрому Веньчан, здійснивши контрольоване повернення її першого ступеня. Це стало проривом для Пекіна, адже раніше таку технологію освоїли лише американські компанії SpaceX та Blue Origin.

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