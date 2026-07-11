'Зброя майбутнього': у Європі випробували рейкотрон, що зможе стріляти на 200 км (відео)

Рейкотрон може розганяти снаряди до гіперзвукових швидкостей без використання пороху.

Франко-німецький дослідницький інститут ISL уперше провів постріл із експериментального рейкотрона на відкритому полігоні. Відео випробувань розмістили на каналі оборонного інституту.

Раніше випробування рейкової гармати вже проводилися, однак їх здійснювали на лабораторних стендах, що давало змогу оцінити роботу самої установки та початкову швидкість снаряда.

Завдяки новому полігону дослідники вперше змогли відстежити повний політ снаряда після виходу зі ствола та проаналізувати його стабільність, аеродинаміку, втрату швидкості й точність.

Таким чином, перший постріл із рейкотрона на новому відкритому полігоні став важливою віхою, що свідчить про перехід інституту від лабораторних експериментів до повноцінних польових випробувань.

Під час наступних випробувань фахівці ISL планують поступово збільшувати потужність пострілів і дальність стрільби, перевіряти точність ураження, тестувати нові гіперзвукові снаряди та збирати дані про їхню поведінку в польоті.

Кінцева мета проєкту – створення електромагнітної рейкової гармати, здатної розганяти снаряди до швидкості понад 2000 м/с і вражати цілі на відстані більш як 200 км.

Передбачається, що її можна буде використовувати як корабельну установку та систему протиповітряної оборони, здатну перехоплювати гіперзвукові цілі.

Що таке рейкотрон

Рейкотрон – це електромагнітна гармата, яка за допомогою сили Лоренца перетворює електричну енергію на кінетичну, розганяючи снаряд до надвисокої швидкості. Рейкотрон здатний запускати снаряди з різних матеріалів без використання вибухових метальних зарядів.

Конструкція рейкотрона складається з двох паралельних металевих електродів – рейок, які під'єднані до джерела потужного постійного струму.

Рейкотрон має низку потенційних переваг над традиційними артилерійськими системами та ракетною зброєю. Снаряди можуть бути відносно легкими та розвивають колосальну швидкість. Це мінімізує час підльоту до цілі та забезпечує величезну кінетичну енергію.

Головна проблема рейкотрона – колосальне енергоспоживання та можливе руйнування ствола. Варто також сказати, що для влучання на надвеликих відстанях снаряд потребує коригованої траєкторії, але надвисокі перевантаження руйнують чи глушать його електроніку.

Рейкотрони – інші новини

Раніше у відкритий доступ потрапили нові знімки прототипу японського рейкотрона, над створенням якого фахівці працюють уже не перший рік. Прототип встановили на палубі експериментального судна.

Японія вже має декілька проєктів есмінців, які в майбутньому можуть отримати рейкотрони. Водночас невідомо, чи вдасться інтегрувати цю зброю на бойові кораблі.

Розробкою рейкотронів займаються й інші країни, зокрема Китай. Там уже створили власний прототип електромагнітної гармати, яку в перспективі планують інтегрувати на кораблі.

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