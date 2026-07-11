Між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд

На території Польщі поїзд курсуватиме виключно як міжнародний рейс.

Управління залізничного транспорту Польщі отримало запит від PKP Intercity щодо наміру запустити комерційне пасажирське сполучення за маршрутом Варшава-Західна – Дорогуск (кордон) – Варшава-Західна у складі міжнародного маршруту Варшава-Західна – Київ-Пасажирський – Варшава-Західна. Про це пише Rynok Kolejowy.

Зазначається, що новий маршрут планують обслуговувати з 13 грудня 2026 року по 13 грудня 2031 року. Згідно із запитом, поїзди за цим маршрутом курсуватимуть щодня.

На території Польщі поїзд курсуватиме виключно як міжнародний рейс. У напрямку Києва на польських станціях буде дозволена лише посадка, а у зворотному напрямку – лише висадка.

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У виданні зазначили, що в напрямку України поїзд має відправлятися зі станції "Варшава-Західна" о 18:46. Потім передбачені зупинки на станціях "Варшава-Центральна", "Варшава-Східна", "Люблін-Головна" та "Хелм". У Дорогуск поїзд має прибувати о 22:00, а відправлення з прикордонного пункту заплановано на 23:10. Кінцевою станцією маршруту стане "Київ-Пасажирський".

У зворотному напрямку поїзд із Києва має прибувати до Дорогуска о 4:40 і відправлятися о 6:00. Прибуття до Хелма заплановано на 6:18, до Любліна – на 7:18, до Варшави-Західної – на 9:14.

З Одеси до Кароліно-Бугазу запускають додатковий поїзд

Раніше "Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд № 838/837 за маршрутом Одеса – Кароліно-Бугаз. Він курсує лише в літній сезон.

Рейси почали виконуватися з 28 червня в обох напрямках у парні дні. На маршруті курсує модернізований електропоїзд, обладнаний системою кондиціонування, що забезпечує комфортні умови для пасажирів у спекотний період.

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