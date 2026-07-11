Балістика, якою росіяни вночі вдарили по Києву, була зі шрапнеллю

Внаслідок атаки в Дарницькому районі були побиті автівки та будинки.

Російські окупанти в ніч на 11 липня атакували Київ балістичними ракетами, начиненими шрапнеллю.

Про це повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації міста Київ Олександр Ковтунов в Telegram. Він зазначив, що це з'ясувалося вже після нічного прильоту.

"Дуже небезпечний приліт через те, що заряд був начинений шрапнеллю, і пощастило, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених, або, не дай Боже, і загиблих", - повідомив він.

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За даними Ковтунова, внаслідок атаки в Дарницькому районі були побиті автівки та будинки.

Він додав, що на вулиці Тростянецькій і Харківському шосе відновили рух транспорту. Також здійснюються роботи по закриттю вирви, яка утворилася після удару.

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, росіяни раніше вже начиняли ударні дрони шрапнеллю (металевими елементами) з метою завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню в Україні.

Також окупанти встановлювали на дрони-приманки типу "Гербера" бойові шрапнельні частини. Детонація такого дрона в повітрі може призвезти до ураження великої площі, оскільки шрапнель розлітається у різні боки на відкритій місцевості.

Примітно, що використання балістичних ракет або безпілотників зі шрапнеллю - це навмисна тактика, щоб зробити число жертв максимальним, оскільки такі боєприпаси в першу чергу призначені для знищення людей, а не для руйнування будівель.

Принцип дії: бойова частина ракети оснащується додатковими елементами, що вражають, – металевими кульками, стрижнями або кубиками. Зона ураження: при детонації в повітрі або при ударі ці елементи розлітаються на величезну площу, пробиваючи легкі укриття, автомобілі та завдаючи смертельних поранень людям, які знаходяться навіть на значній відстані від епіцентру вибуху.

Удар по Києву в ніч на 11 липня

За даними мера столиці Віталія Кличка, у Дарницькому районі сталося влучання в проїжджу частину дороги. Крім того, у поруч розташованих будинках повибивало вікна.

У ніч на 11 липня під час російської атаки на Київ протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну із 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

Як додав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, в ніч на 11 липня у Києві сигнал тривоги пролунав після прильотів балістичних ракет, бо був замалий час підльоту з моменту запуску ракет.

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