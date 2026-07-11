У Варшаві зведуть Стіну пам’яті польських жертв на території України, - Туск

Туск наголосив, що історична пам’ять не повинна ставати джерелом нової ворожнечі.

У Варшаві зведуть Стіну пам’яті на честь польських жертв воєн ХХ століття в Україні, зокрема жертв Волинської трагедії. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі X.

"У Варшаві буде зведено Стіну пам’яті з вічним вогнем та іменами кожної знайденої й ідентифікованої жертви. Республіка не забуде жодну з них", – сказав він у відеозверненні.

Туск зазначив, що польський уряд після багаторічної перерви домігся відновлення пошукових та ексгумаційних робіт щодо загиблих у Волинській трагедії та інших польських жертв воєн ХХ століття на території України. Він підкреслив, що необхідно зберегти пам’ять про кожну загиблу людину, називаючи її ім’я та прізвище.

Відео дня

Також прем’єр Польщі додав, що історична пам’ять не повинна ставати джерелом нової ворожнечі. За його словами, відповіддю на націоналізм не може бути ще більше націоналізму.

"Пам’ять і правда мають допомогти нам будувати краще майбутнє – без ненависті й без презирства", – наголосив Туск.

За словами прем’єра Польщі, мир у післявоєнній Європі став можливим завдяки правді та готовності називати речі своїми іменами.

"Той, хто хоче приєднатися до цієї спільноти, має бути готовий до цієї правди", – сказав Туск.

Польща чекає від України "першого кроку" до примирення

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує від України конкретних дій щодо зниження напруженості у відносинах між країнами, яка виникла через історичні питання.

За словами Туска, було б добре почути чіткий сигнал з боку Києва. Він зазначив, що до нього вже зверталися діючі та колишні українські політики, зокрема експрезидент Віктор Ющенко.

Вас також можуть зацікавити новини: