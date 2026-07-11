Цей готель обожнювали Черчилль і Наполеон, а тепер – Клуні та Лопес: де він розташований

Його визнали найкращим на першій церемонії World's 50 Best Hotels Awards у 2023.

Готель "Пассалаква" на березі озера Комо визнали найкращим у світі, пише Daily Mail.

Серед гостей віли за останні роки помічали Джорджа Клуні, Кілі Гоуз, Бена Аффлека, Дженніфер Лопес, Чарлі Пута, Софію Копполу та Джона Ледженда.

Свого часу серед постояльців готелю значилися Вінстон Черчилль і Наполеон – і сьогодні "Пассалаква" продовжує тримати планку розкоші, тільки вже для сучасних зірок. Гостям тут пропонують неформальні обіди просто неба, майстер-класи з приготування пасти та романтичні вечері із сезонних продуктів.

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Актриса Кілі Гоуз розповіла в подкасті Travel Secrets, чому це місце так вражає:

"Це одне з найкрасивіших місць. Атмосфера, інтер'єри, басейн, персонал, їжа, розташування – усе просто вражає. Там є спа. Ще є човен, на якому можна вирушити на прогулянку озером, і це справді приголомшливо".

За її словами, головний секрет готелю – в тому, що він зовсім не відчувається як готель.

"Ти одразу почуваєшся так, ніби гостюєш у дуже заможного друга", - поділилась вона.

У підписі до епізоду зазначили, що під чарами "Пассалаква" опинився й Кілі Гоуз, і ведучий подкасту, і навіть Пірс Морган, який назвав місце "неймовірно красивим" і "захопливим", заскочивши туди на келих напою.

Готель визнали найкращим готелем світу на першій церемонії World's 50 Best Hotels Awards у 2023 році, і відтоді він щороку входить у число найкращих у Європі.

Відгуки гостей на Google також не залишають сумнівів у рівні сервісу. Один із відвідувачів написав:

"Рай! Просто чудово!! Не можу нахвалитися цим святилищем досконалості. Ми провели тут чудовий час".

Номери у "Пассалаква" коштують від €1500 (£1278) за ніч. І це має пояснення: у готелі всього 24 номери, розташовані серед семи акрів доглянутих садів. Інтер'єри прикрашають шовк, розкішні люстри, мармур, венеціанські дзеркала та свічники, а також унікальні антикваріати й історичні витвори мистецтва.

Басейн на терасі саду виходить на озеро, а поруч розташований Winter Garden – колишня оранжерея, перетворена на бар. Замість гольф-карів гостей по території возить винтажний помаранчевий Fiat 500.

Будівля готелю – це вілла XVIII століття, в якій колись мешкав Папа Римський Інокентій XI. "Пассалаква" регулярно потрапляє до рейтингів найкращих готелів: у 2025 році він отримав нагороди Best Boutique Hotel Award та Best Hotel in Europe за версією 50 Best Accolades. За кухню там відповідає одна з найвідоміших шеф-кухарок Італії – Вівіана Варезе.

Готелі Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що найдорожчий готель Польщі розташований у Варшаві – це готель "Раффлз Європейський" на вулиці Краковське Пшедмєсьце.

Президентський люкс там коштує 33 тисячі злотих за ніч (майже 400 тисяч гривень), хоча є номери і від 2000 злотих. Серед відомих гостей готелю – Роберт Кеннеді, Марлен Дітріх, Rolling Stones та Бейонсе.

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