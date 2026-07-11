Росія вдарила по Сумах, загинуло 4 особи, кількість поранених зросла до 17 (відео)

Кількість поранених різко зросла і наразі становить 17 осіб, семеро з яких були госпіталізовані.

Окупанти скинули три керовані авіабомби (КАБ) на цивільну інфраструктуру Зарічного району міста Суми, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 4 особи.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у Telegram. "На цю хвилину підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок удару російських КАБ по Сумах", - повідомив Григоров.

Крім того, ще сімох постраждалих доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.

Згодом Григоров повідомив, що до 17 збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

Як уточнив виконуючий обов'язки мера Сум Артем Кобзар, серед загиблих є 13-річна дівчинка, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.

Триває рятувальна операція. У місті загроза ворожих атак зберігається. Мешканцям Сум радять перебувати у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів.

Удари Росії по Сумах

Як повідомляв УНІАН, 3 липня РФ завдала масованого авіаційного удару по Сумах шістьма КАБами, внаслідок чого 27 людей постраждали. Серед них - 7 дітей. Тоді повідомлялося про щонайменше чотирьох загиблих.

У травні росіяни атакували двома безпілотниками Суми, влучивши в будівлю дитячого садка. Внаслідок атаки загинуло дві жінки.

А у квітні окупанти вдарили по 16-поверхівці у Сумах. Окрім багатоповерхівки, під удар також потрапив приватний житловий сектор.

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