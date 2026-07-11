Генштаб розкрив свіжі наслідки ударів по російських НПЗ

Українські військові уточнили результати ударів по чотирьох нафтових об’єктах Росії.

У липні Сили оборони України завдали серію серйозних ударів по російських нафтових об’єктах. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

Зокрема, внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі 4 липня пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.

Разом з тим, внаслідок ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області 6 липня зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.

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Внаслідок ураження НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Татарстан) 8 липня зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.

Також, внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї 10 липня 2026 року відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

Що ще уражено

Як наголосили у Генштабі, 10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

"Уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області", - йдеться у повідомленні.

При цьому, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області.

Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.

Інші результати уражень

За даними Генштабу, оціночні прямі збитки від ураження АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади"" у Волгограді 27 червня орієнтовно становлять $105 млн.

Внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області 8 липня – відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 кубометрів.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, Саратовський нафтопереробний завод в Росії припинив переробку нафти після пошкоджень, завданих атакою безпілотника 8 липня.

Виробництво бензину в Росії впало до рівня, що покриває лише 65% сезонного попиту. Після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах зупинилися потужності, які виробляли значну частку пального в країні.

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