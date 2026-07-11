Польща віддала Україні лише п'ять ракет Patriot, але натомість може отримати 50, - ЗМІ

Варшава погодилася передати Україні лише п'ять ракет PAC-3 MSE, однак взамін отримала гарантії оперативного поповнення своїх запасів у разі загрози.

Польща передала Україні лише п'ять антибалістичних ракет PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Хоча кількість виявилася значно меншою, ніж очікувалося, Варшава натомість отримала від США та НАТО гарантії швидкого поповнення своїх запасів. Про це повідомляє Defence24.

Раніше польська сторона офіційно підтвердила, що передала Україні частину ракет PAC-3 MSE, однак не розкривала їхню кількість.

Як зазначає видання, зі своїх запасів Варшава виділила лише п'ять таких ракет. Для порівняння, загалом Польща має до 208 ракет PAC-3 MSE.

Відео дня

Водночас навіть така кількість є важливою для України, адже через дефіцит боєприпасів українські розрахунки Patriot зазвичай використовують по одній ракеті для перехоплення однієї балістичної цілі.

Таким чином, п'ять переданих ракет потенційно дозволяють знищити до п'яти російських балістичних ракет.

Разом із тим цього недостатньо навіть для повного спорядження однієї пускової установки Patriot, яка може нести до шести ракет PAC-3 MSE.

Які гарантії отримала Варшава

За інформацією видання, Польща погодилася на передачу боєприпасів лише після того, як отримала спеціальні гарантії від США та НАТО.

Йдеться про механізм, за яким у разі виникнення безпосередньої загрози для Польщі союзники зобов'язуються протягом перших 24 годин оперативно поповнити її арсенал.

Фактично домовленість передбачає, що за кожну передану Україні ракету PAC-3 MSE Польща зможе отримати до десяти аналогічних ракет у разі потреби. Таким чином, за п'ять переданих Україні ракет Варшава потенційно може отримати 50 нових PAC-3 MSE, пише Defense Express.

Чому передали лише п'ять ракет

У Польщі пояснюють, що саме така кількість не впливає на власні можливості протиповітряної оборони країни.

Водночас автори Defence24 звертають увагу, що за наявності таких гарантій Польща теоретично могла б передати Україні більшу кількість ракет, однак цього не зробила.

Україна розраховує на власне виробництво

На тлі дефіциту антибалістичних ракет США вже заявили про готовність надати Україні ліцензію на виробництво PAC-3 MSE. Втім, навіть після досягнення відповідних домовленостей налагодження виробництва таких високотехнологічних ракет потребуватиме значного часу через складність технологій і виробничих процесів.

Раніше у Польщі заявили, що виробництво ракет для системи Patriot в Україні може розпочатися за кілька тижнів. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що Варшава допоможе Києву із цим.

Вас також можуть зацікавити новини: