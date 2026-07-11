У Польщі закликали заблокувати Україні шлях до Євросоюзу

Пшемислав Чарнек заявив, що партія "Право і справедливість" виступає проти вступу України до ЄС через "героїзацію винних у Волинській трагедії".

Політик із партії "Право і справедливість" (PiS) та кандидат на посаду прем’єр-міністра Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що партія закликає уряд виступити проти вступу України до Європейського Союзу. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Ми вносимо проект резолюції Сейму щодо протидії вступу України до Європейського Союзу у зв’язку з героїзацією винних у Волинській різанині. Ми закликаємо уряд виступити проти будь-якого розвитку процесу інтеграції України з ЄС", – написав Чарнек.

Політик додав, що ЄС "не може мати серед своїх членів державу, яка відкрито апелює до найжахливішої з можливих спадщин".

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Партія "Право і справедливість" проти вступу України до ЄС

Раніше лідер партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявив, що його політична сила не допустить вступу України до Європейського Союзу, якщо Київ не відмовиться від "культу Степана Бандери" та героїзації ОУН і УПА.

Качинський наголосив, що з самого початку повномасштабної війни Польща підтримувала Україну та її територіальну цілісність. За його словами, уряд PiS на чолі з Матеушем Моравецьким вжив безпрецедентних військових, дипломатичних та гуманітарних заходів, які, на його думку, допомогли зберегти українську державність у найважчий період війни.

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