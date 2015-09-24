Турчинов не відкидає ймовірності світової війни із застосуванням зброї масового ураження

Про це він написав в статті ««Сучасні виклики України в умовах кризи світового порядку», котра розміщена в американському аналітичному журналі «The American Interest».

Він зазначає, що цілком ймовірним у середньостроковій перспективі може стати значне зростання масштабів та інтенсивності військових конфліктів і виникнення нових зон нестабільності з дедалі ширшим залученням, прямо чи опосередковано, військових потенціалів таких країн, зокрема, як США, країн ЄС, КНР, РФ, Індії, Пакистану, Туреччини, Ірану, Ізраїлю.

«Ці загрозливі тенденції можуть поставити світ на межу загальносвітового військового конфлікту, який може являти собою як повномасштабну війну навіть із застосуванням ядерної та інших видів зброї масового ураження, так і систему менших конфліктів різного ступеню інтенсивності, за результатами яких відбудеться формування нового світового порядку», - пише Турчинов.

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Він вважає, що «для України це означатиме можливість втягнення у континентальну війну, вірогідність якої підвищується через масовий мілітаристський психоз, що охопив Російську Федерацію».

Турчинов зазначає, що «мілітаристське божевілля зростає на тлі відвертої неспроможності Кремля вирішувати нагальні внутрішньополітичні, економічні і соціальні проблеми без експлуатації імперсько-шовіністичних ідеологем та фантомів зовнішніх ворогів». При цьому додає, що психологічні комплекси і пропагандистські кліше сталінського СРСР химерно переплелися у сучасній Росії з уявленнями та стереотипами гітлерівської Німеччини: «фортеця в облозі» сюрреалістично поєднується з «заколотами зрадників» та «ударом ножем в спину». Розмови з телеекранів про необхідність підтримання соціальних стандартів життя трудящих Уралвагонзаводу з вуст мультиміліардерів поєднуються із заклинаннями чиновників та церковних ієрархів на кшталт «мы русские, а значит лучшие».