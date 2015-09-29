Клімкін пояснив, чому українська делегація вийшла під час виступу Путіна

Про це він повідомив в ефірі "5 каналу".

"Скільки аплодисментів було під час виступу Обами, який говорив про демократію, який говорив про цінності, і основний меседж виступу якого був: потрібно йти вперед, а не озиратися назад, не робити те, що робилося сторіччя тому. І жодних аплодисментів під час виступу Путіна. Ну і, звичайно, чути те, що каже Путін і перебувати перед ним саме під час його виступу я, наприклад, не маю жодного бажання, так само, як і українська делегація", - наголосив міністр закордонних справ України.

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Як повідомляв УНІАН, делегація України залишила залу засідань Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй під час виступу президента РФ Володимира Путіна.