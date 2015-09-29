Клімкін пояснив, чому українська делегація вийшла під час виступу Путіна

02:45, 29 вересня 2015
Політика
3783 0

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, чому українська делегація вийшла під час виступу російського президента Володимира Путіна в ООН.

REUTERS

Про це він повідомив в ефірі "5 каналу".

"Скільки аплодисментів було під час виступу Обами, який говорив про демократію, який говорив про цінності, і основний меседж виступу якого був: потрібно йти вперед, а не озиратися назад, не робити те, що робилося сторіччя тому. І жодних аплодисментів під час виступу Путіна. Ну і, звичайно, чути те, що каже Путін і перебувати перед ним саме під час його виступу я, наприклад, не маю жодного бажання, так само, як і українська делегація", - наголосив міністр закордонних справ України. 

Читайте такожУкраїнська делегація розгорнула перед Путіним прапор, привезений з Іловайська

Як повідомляв УНІАН, делегація України залишила залу засідань Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй під час виступу президента РФ Володимира Путіна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter