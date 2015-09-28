Українська делегація залишила залу Генасамблеї ООН під час виступу Путіна

Про це голова Представництва України при ООН Юрій Сергєєв повідомив у Twitter.

Так представники української сторони висловили свою незгоду з агресивною політикою Кремля.

Читайте такожВиступ Путіна з трибуни Генасамблеї ООН (пряма трансляція)

Наші місця у першому ряду зліва. pic.twitter.com/2ftqqzYydQ — Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) September 28, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що російська делегація залишила зал Генеральної Асамблеї ООН під час виступу президента України Петра Порошенка на Саміті з питань глобального порядку денного у галузі розвитку.