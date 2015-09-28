Українська делегація залишила залу Генасамблеї ООН під час виступу Путіна

19:16, 28 вересня 2015
Політика
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Делегація України залишила залу засідань Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй під час виступу президента РФ Володимира Путіна.

REUTERS

Про це голова Представництва України при ООН Юрій Сергєєв повідомив у Twitter.

Так представники української сторони висловили свою незгоду з агресивною політикою Кремля.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російська делегація залишила зал Генеральної Асамблеї ООН під час виступу президента України Петра Порошенка на Саміті з питань глобального порядку денного у галузі розвитку.

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