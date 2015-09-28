Українська делегація залишила залу Генасамблеї ООН під час виступу Путіна
19:16, 28 вересня 2015Політика
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Делегація України залишила залу засідань Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй під час виступу президента РФ Володимира Путіна.
REUTERS
Про це голова Представництва України при ООН Юрій Сергєєв повідомив у Twitter.
Так представники української сторони висловили свою незгоду з агресивною політикою Кремля.
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Наші місця у першому ряду зліва. pic.twitter.com/2ftqqzYydQ
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) September 28, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що російська делегація залишила зал Генеральної Асамблеї ООН під час виступу президента України Петра Порошенка на Саміті з питань глобального порядку денного у галузі розвитку.
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