Омельченку не вдалося позбутися клона

Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду і залишив у силі реєстрацію виборчого блоку “Блок Омельченка Олександра Олександровича”.

Про це УНІАН повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК.

На запитання, чи прийнято відповідне рішення тервиборчкому про зняття з виборчих перегонів зазначеного блоку відповідно до рішення окружного адмінсуду, вона відповіла: “Ні, такого не було. Наше рішення правильне і суд задовольнив територіальну виборчу комісію. Ми правильно зробили. Були всі підстави зареєструвати. Ми реєструємо ті документи, які правильні. Вимоги до всіх однакові”. “Апеляція задовольнила нас”, - підкреслила Г.БІЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на прес-конференції народний депутат, кандидат у мери Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що Окружний адміністративний суд задовольнив його позов про визнання неправомірною та скасування постанови територіальної виборчої комісії Києва про реєстрацію виборчого блоку Омельченка Олександра Олександровича.

Екс-мер стверджував, що формування блоку нібито людиною з таким же прізвищем (ОМЕЛЬЧЕНКО) організувала нинішня київська влада. За його словами, блок сформував Олександр Олександрович ПРУС, який змінив своє прізвище на "ОМЕЛЬЧЕНКО".

18 квітня кандидат у депутати Київради від виборчого блоку «Блок Олександра Омельченка” В’ячеслав НЕПОП звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовною вимогою про визнання протиправною ухвали ТВК Києва про реєстрацію виборчого блоку Омельченка Олександра Олександровича і скасуванню її дії.