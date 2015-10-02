У Парижі відбулася двостороння зустріч Меркель і Путіна
15:23, 02 жовтня 2015Політика
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У Парижі відбулася двостороння зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
Зустріч пройшла в Єлисейському палаці у Парижі / REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Зустріч пройшла в Єлисейському палаці у Парижі перед початком переговорів у «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Україні», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Парижі перед переговорами у «нормандському форматі» за закритими дверима пройшла зустріч президента Франції Франсуа Олланда і Путіна.
Також проходить зустріч президента України Петра Порошенка з Олландом.
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