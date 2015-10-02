У Парижі завершилася зустріч лідерів "Нормандської четвірки"
У Парижі завершилися переговори у "нормандському форматі" за участю глав Франції, Німеччини, України та РФ.
Про це повідомив речник президента Петра Порошенка Святослав Цеголко у своєму Твіттері.
"Зустріч завершилася. На прес конференцію вийдуть Олланд і Меркель", - написав він.
Як повідомлялося, в рамках одноденного робочого візиту до Франції президент України Петро Порошенко проведе зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом та візьме участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату".
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Президент прибув до міжнародного аеропорту "Орлі", де відбулася офіційна церемонія зустрічі.
Програмою візиту передбачена двостороння зустріч Порошенка з Олландом у резиденції президента Франції в Єлисейському палаці.
Після зустрічі двох президентів відбудеться головна подія візиту – зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, ФРН, Франція та Росія).