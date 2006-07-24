Верховна Рада не підкориться незаконному указу про розпуск парламенту

Верховна Рада України не підкориться незаконному указу Президента України про розпуск парламенту. Про це заявив Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ у своєму звернені до Українського народу на Першому національному каналі. Він також висловив переконання, що у Президента України немає підстав для розпуску парламенту.

За його словами, сьогодні наша держава стоїть на порозі серйозного випробування, українське суспільство в результаті політичних інтриг розколоте на Захід та Схід. "Маховик цього штучно створеного протистояння розкручується. Радикальні політичні сили заявляють, що обрана Верховна Рада недієздатна, що треба проводити повторні вибори. Під фальшивими лозунгами суспільству нав`язують логіку громадянського конфлікту, нетерпимості та непримиренності", - наголосив О.МОРОЗ. Він зазначив, що замість діалогу та компромісу деякі українські політики провокують у суспільстві зіткнення "стінка на стінку". На переконання голови ВР, насправді ініціаторам повторних виборів потрібні не перевибори, а атмосфера хаосу, безвладдя та правового безчинства.

О.МОРОЗ нагадав, що усі поважні європейські та міжнародні інститути офіційно заявили, що парламентські вибори 26 березня пройшли у чіткій відповідності з усіма демократичними нормами. Також, за словами спікера, у суворій відповідності із законом у парламенті створена антикризова, "а по суті, - об`єднуюча коаліція, яку підтримує більшість народних депутатів, що отримали довіру виборців".

Голова Верховної Ради підкреслив, що парламент виконує свої функції. Створені комітети, обране їх керівництво, розглядаються важливі законопроекти. За його словами, після внесення Президентом запропонованої коаліцією кандидатури прем`єра достатньо двох днів для сформування уряду. "Тобто влада цілком дієздатна", - робить він висновок.

Вперше, за словами О.МОРОЗА, Україна має можливість у відповідності з усіма демократичними нормами цивілізованих європейських країн одержати коаліційний Уряд, який буде представляти більшість провідних політичних партій. "Такого у нашій історії ще не було. Це найскладніший іспит, який повинен показати, чи можливе в Україні формування влади на основі домовленостей, а не на основі насильства та погроз або взагалі однією людиною", - наголошує він.

О.МОРОЗ висловив переконання, що жодних підстав для розпуску парламенту немає. "Кожного дня у потоці новин ми чуємо масу спекулятивних заяв. Я стверджую: ніяких підстав для розпуску Верховної Ради Президент Віктор ЮЩЕНКО не має. А на авантюри він, я переконаний, глибоко переконаний, не піде”, - сказав він.

Також голова ВР переконаний, що “українському суспільству уже не вдасться нав`язати якісь штучні політичні схеми за допомогою, припустимо, внутрішніх військ”. За його словами, “Майдан 2004-го року показав, що ніякі спецпідрозділи не можуть примусити суспільство змиритися зі свавіллям влади. Президент це знає краще ніж хто. Народ не вдасться уже ні зламати, ні обдурити нікому і ні під якими прапорами”.

На думку О.МОРОЗА, “проблема в Україні сьогодні навіть не в тому, що ім`я кандидата в прем`єр-міністри Віктор ЯНУКОВИЧ. Проблема в тому, що багато людей у владі не розуміють, що абсолютної влади не буває і не буде. Суспільство може розвиватись лише на основі компромісу, і волю виборців треба поважати”.

Спікер наголосив, що “більшість українців надали мандат довіри більшості Верховної Ради. І ця більшість має конституційне, я підкреслюю, конституційне право на формування Уряду. Більше того, фракції Соціалістичної партії, Партії Регіонів, Комуністичної партії запрошують до входження в об`єднуючу коаліцію інші фракції”. О.МОРОЗ зазначив, що “конструктивні переговори з цього приводу ведуться, зокрема, з "Нашою Україною". Він нагадав, що “депутати всіх п`яти фракції спокійно та конструктивно домовились про розподіл комітетів і посад у парламенті”.

“Чому ж за стінами Верховної Ради політики висувають ультиматуми? Ми всі представники українського народу - зі Львова, з Донецька, Києва, Сімферополя, Полтави. І всім нам, незалежно від регіону, необхідно навчитися знаходити порозуміння між собою", - сказав у своєму зверненні О.МОРОЗ.

Він наголосив, що в умовах штучного затягування з формуванням Уряду необґрунтовано зростають ціни на газ, тепло, світло, на проїзд у громадському транспорті. Користуючись безвладдям, спритні ділки "під шумок" розтягують залишки державного майна, "прихвачують" земельні ділянки, продовжують сумнівні оборудки в нафтогазовій сфері.

"Як Голова Верховної Ради України хочу запевнити суспільство, що парламент України працюватиме у повній відповідності до Конституції України. Наголошую: у Президента України є законний і цивілізований шлях - внести до парламенту запропоновану коаліцією кандидатуру прем`єр-міністра. Не треба провокувати Президента на сумнівні кроки. З того нічого не вийде. А потім, Президент не стане заручником політичних авантюристів. Якби навіть припустити видання незаконного Указу про розпуск парламенту, Верховна Рада цьому свавіллю не підкорилася б. Ми готові відстоювати демократичні права і свободи всіма законними, і, ще раз підкреслюю, конституційними засобами”, - заявив голова ВР.

О.МОРОЗ закликав політичні сили не повторювати чужих помилок. “Пригадаємо Росію 1993 року, коли в результаті політичних інтриг загинули сотні людей. Це ганьба була б для держави”, - сказав він, додавши, що право сили не може підмінити закон.

“Розпуск парламенту спровокував би громадянський конфлікт, а це нічим не виправдана трагедія, за яку комусь довелося б відповідати. Громадяни України вправі вимагати від політиків, яким вони довірили майбутнє держави, стабільності, відповідальності і впевненості в завтрашньому дні," - підкреслив голова ВР.