На приватному подвір`ї знайшли 22 артснаряди часів війни

У понеділок о 15.50 у с. Велика Гомільша Зміївського району Харківської області на приватному подвір`ї було виявлено 22 артилерійські снаряди часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, місце виявлення боєприпасів охороняється, вилучення і знешкодження планується здійснити сьогодні піротехнічною групою навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС.

Всього за добу на території України виявлено 52 боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, а саме: 31 артилерійський снаряд, 12 мін та 9 гранат.