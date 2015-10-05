У Парижі знайшли повне розуміння того, що винні у катастрофі MH17 не будуть підлягати амністії - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

"Принципово, що амністії не підлягатимуть особи, які будуть звинувачені або звинувачені у масових вбивствах людей, злочинах проти людства, і зокрема, в тому числі ті, які причетні були до збиття літака Малайзійських авіаліній MH17. Це питання у нас знято, і з цього питання ми знайшли повне порозуміння в Парижі", - наголосив Єлісєєв.

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Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з розслідування за фактом збиття літака Малазійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.