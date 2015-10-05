Порошенко: Місцеві вибори мають відбутися на такому ж високому рівні, як президентські та парламентські
Місцеві вибори мають відбутися на такому ж високому рівні, як було проведено президентську та парламентську кампанії, наголосив президент України Петро Порошенко.
Про це глава держави заявив на нараді з головами обласних державних адміністрацій.
За його словами, обов’язок влади – забезпечити бездоганне проведення місцевих виборів.
Порошенко зауважив, що є декілька областей, де з тих чи інших причин не реєструють партії, які претендують на статус опозиційних.
Глава держави особливо підкреслив: «Право політичних сил брати участь у виборчому процесі має бути надійно захищене, в тому числі і мною як президентом».
Порошенко привернув увагу до особливості, адже вперше в місцевих виборах в Україні бере участь така кількість міжнародних спостерігачів, в тому числі – делегації від Парламентської Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, Європарламенту.
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У цьому зв’язку він доручив головам ОДА налагодити ефективну взаємодію з міжнародними спостерігачами та забезпечити швидку реакцію влади, правоохоронних органів на звернення спостерігачів.
«Кожному з вас виборці на місцях дадуть свою оцінку, і зрозуміло, що ви хвилюєтеся і переживаєте. Це природно. Але політична конкуренція має бути чесною, і в цій конкуренції ваші посади не дають вам жодних переваг», – наголосив президент.
При цьому він зауважив, що не мав заперечень проти участі голів ОДА у місцевих виборах.
«Більше того, я це вітаю, бо це – тест, це перевірка на довіру людей до влади», – сказав Порошенко.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів зустріч з лідерами фракцій у Верховній Раді та докладно поінформував їх про хід і результати переговорів "Нормандської четвірки", які відбулися 2 жовтня в Парижі.