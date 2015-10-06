"Свободівець" Мирний вніс заставу за одного з арештованих у справі про заворушення під ВР

10:08, 06 жовтня 2015
Політика
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Керівник секретаріату ВО «Свобода» Олександр Мирний вніс заставу за одеського активіста Олександра Станкова, заарештованого 5 жовтня за підозрою в причетності до масових безладів під Верховною Радою 31 серпня.

Про це повідомляється на сторінці ВО «Свобода» у Facebook.

«Керівник секретаріату ВО «Свобода» Олександр Мирний приніс в банк заставу за нашого одеського побратима Саші Станкова», - повідомляє політсила.

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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував двох активістів Одеської обласної організації ВО «Свобода», підозрюваних в причетності до масових безладів під ВР 31 серпня. У прес-службі організації повідомили, що суд обрав запобіжний захід заступник голови обласної організації Костянтину Васильцу і бійцеві батальйону «Січ» Олександру Станкову (Перуну). Васильцу присудили цілодобовий домашній арешт до 3 грудня. Станкову - утримання під вартою на той самий строк з правом внесення застави в розмірі 415 тис. грн.

26 вересня прес-служба Одеської обласної організації ВО «Свобода» заявляла, що в квартирах її трьох активістів проводяться обшуки.

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Обшуки проводилися у Гліба Громова, Олександра Станкова та заступника голови Одеської обласної організації Костянтина Васильця. Останній очолює виборчий список партії до обласної ради.

31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати Верховну Раду, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, внаслідок чого загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією та іншими організаціями.

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