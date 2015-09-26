"Свобода" заявила про обшуки у своїх депутатів та активістів відразу в декількох містах

Партія "Свобода" сьогодні, 26 вересня, повідомляє про обшуки у своїх депутатів і активістів практично по всій Україні.

Так, у колишнього народного депутата України від "Свободи" Олега Гелевея відбувся обшук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар "Свободи" Христя Равлюк.

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"Зранку 26 вересня черговий обшук в екс-народного депутата-свободівця Олега Гелевея - вул. Лізи Чайкіної, 4", - написала вона.

Згодом прес-секретар зазначила, що зі слів Гелевея, приблизно о 6.30 ранку в його домівку увірвалися невідомі.

"Вибили двері і зайшли в приміщення. Як з'ясувалося згодом, 15 осіб прийшли з обшуком. В документах на обшук зазначена адреса не відповідала адресі проживання Олега Гелевея, що вже свідчить про порушення чинного законодавства", - йдеться у записі.

Крім того, Равлюк заауважила, що вдома у екс-депутата в цей час була його родина, зокрема, 80-річна мати, якій довелося викликати швидку допомогу "через цинічні дії правоохоронців".

Також сьогодні близько 9 ранку у хмельницькій квартирі (вулиця Раскової, 2а) колишнього народного депутата від ВО “Свобода” Ігоря Сабія ведеться обшук.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

Він зазначив, що наразі перебуває у Києві (Сабій є керівником Київської обласної організації ВО “Свобода” - УНІАН), а в хмельницькій квартирі мешкає його дружина.

Сабій зауважив, що санкцію на обшук помешкання начебто видав Печерський районний суд Києва.

“Якщо це пов’язувати з подіями 31 серпня, які відбулися біля Верховної Ради, то мені ніхто не оголошував підозри і не видавав повісток. Це якийсь міліцейський безпрєдєл. Такого не дозволяв собі навіть Янукович”, - наголосив свободівець.

Також в Одесі обласна організація ВО «Свобода» заявляє про обшуки у двох своїх активістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, в даний час в будинку члена облорганізації Гліба Громова за адресою вул. Велика Арнаутська, 21 міліція проводить обшук.

Крім того, відзначили у прес-службі, обшук проводять також і в квартирі Олександра Станкова (Перуна) по вул. Канатній, 82.

«Станков - боєць батальйону «Січ», нещодавно повернувся з фронту», - відзначили у прес-службі.

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Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

Всього загинули 4 бійця Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про зіткненнях біля ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Тягнибока, а також членів «Свободи» Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Сабія та інших.