В Україну завітають Саркозі і Меркель

Найближчим часом Україну відвідають Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час запису спеціального телепроекта каналу «Україна» «Друга світова війна: уроки для України».

За словами В.ЮЩЕНКА, візити зарубіжних високопосадовців до України відбудуться протягом 1-1,5 місяців. Глава держави анонсував їх у контексті вшанування пам’яті воїнів ІІ Світової війни.

Президент пообіцяв, що під час відвідин України Н.САРКОЗІ й А.МЕРКЕЛЬ, як і під час інших міжнародних заходів, велика увага буде приділена вшануванню пам’яті вояків Другої світової війни.

Програма «Друга світова війна: уроки для України» вийде в ефір 8 травня о 21.30.