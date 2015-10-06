У Порошенка заявили, що конкретні дати виборів на Донбасі вчора з президентом не обговорювалися

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови фракції партії “Блок Петра Порошенка” Ігор Кононенко сказав журналістам, коментуючи зустріч представників парламентських фракцій і груп з Порошенком.

За словами Кононенка, президент поінформував народних депутатів про переговори «нормандської четвірки» в Парижі 2 жовтня, а також про засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як сказав Кононенко, розмова йшла про те, що «вибори на Донбасі відбудуться лише тоді, коли будуть виконані передумови». Він додав, що йдеться про роззброєння, доступ до цих виборів усіх партій з українською реєстрацією та вільний доступ ЗМІ.

На запитання щодо ухвалення закону про особливості проведення виборів на Донбасі, Кононенко відповів, що вищезгадані передумови виконуватимуться, тоді Тристороння контактна група розглядатиме пропозиції до відповідного документа.

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«Але останнє слово - за Верховною Радою. Ці пропозиції будуть внесені до Верховної Ради, вона розглядатиме цей закон і визначатиметься», - сказав Кононенко і додав, що це може відбутися тоді, коли будуть виконані відповідні передумови.

На запитання про того, що начебто вибори на Донбасі мають бути проведені до Нового року, Кононенко відповів, що не існує обмеження у термінах їхнього проведення.

Крім того, щодо амністії бойовиків він зауважив, що не йдеться про одночасну амністію, кожну справу окремо розглядатиме суд і визначатиметься по конкретних персонах.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини й РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Порошенко за підсумками зустрічі заявив, що її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу, президент Франції Франсуа Олланд наголосив, що сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих «ДНР» і «ЛНР» «буде прийнято окремий закон». Олланд додав, що в рамках зустрічі обговорювалося питання амністії, яка «повинна відбутися разом з виборами». «Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований усім кандидатам під час передвиборчого періоду», - сказав президент Франції.