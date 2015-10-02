Учасники переговорів у Парижі наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів - Порошенко

Про це Порошенко сказав у п'ятницю в Парижі на прес-конференції українським журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.

Як відомо, переговори у Нормандському форматі пройшли за участю президентів України, Росії та Франції Петра Порошенка, Володимира Путіна, Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель. "Абсолютно твердо та чітко наголошено всіма учасниками про неприпустимість проведення фейкових виборів", - сказав він.

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Порошенко наголосив, що вибори повинні пройти виключно у відповідності до українського законодавства та згідно з критеріями ОБСЄ. При цьому президент України висловив "обережне сподівання", що результати сьогоднішніх переговорів будуть реалізовані і сепаратистами.

Говорячи про терміни відновлення контролю за кордоном, президент України нагадав, що "у нас це є у Мінських домовленостях". "Ми ні в якому разі не допустимо зсуву цих термінів", - наголосив він.

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"Війна буде завершена тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі. Поки у нас є окуповані території, війна не закінчилася", - додав Порошенко.

Він також підтвердив, що відвід легкого озброєння розпочинається "з завтрашнього дня". При цьому президент наголосив, що необхідно забезпечити більш ефективне використання потенціалу ОБСЄ.