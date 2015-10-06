Звітувати перед депутатами про переговори у Парижі повинен не глава МЗС, а президент – нардеп

Про це заявив позафракційний народний депутат, член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Андрій Денисенко.

Так він прокоментував інформацію про те, що завтра у Верховну Раду для звіту перед народними депутатами за результатами переговорів лідерів «нормандської четвірки» в Парижі 2 жовтня має прийти міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Про суть домовленостей у Парижі ми можемо тільки здогадуватися, виловлюючи крихти інформації з коментарів пані Меркель і пана Олланда. Я б хотів почути від президента, що саме він підписав у Парижі, що там було реалізовано. Яка така інтерпретація «плану Мореля», і що за «план Мореля»? Це якесь доповнення до протоколу, підписаного в Мінську? Немає жодного документа, жодного офіційного коментаря», – заявив Андрій Денисенко сьогодні в Києві, під час акції родичів українських військовослужбовців, що потрапили у полон, яка відбулася під стінами парламенту.

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Нардеп нагадав, що відповідно до Конституції і українського законодавства, усі міжнародні правові акти повинні ратифікуватися у парламенті. Проте ні після Мінська-1 у вересні 2014 року, ні після Мінська-2 в лютому 2015-го Верховна Рада не розглядала жодних міжнародних договорів.

Крім того, на думку Андрія Денисенка, єдиним правильним форматом переговорів з Росією є «женевський» за участю США.

«А ще я б хотів запитати у президента, чи ставив він Путіну або Олланду і Меркель, які виступають лобістами реалізації мирного плану Путіна, запитання, яка доля наших полонених, яких досі щонайменше 150 осіб? Адже за тими ж «Мінським домовленостям» обмін мав відбутися вже давно. І яка доля 850 зниклих безвісти українських бійців? Де вони? Вони вбиті, закатовані чи перебувають у полоні? Я б на місці пана президента думав про те, як він буде дивитися в очі наступним поколінням українців, яка пам'ять про нього збережеться. Пам'ять про лідера нації, що воює, який в складних геополітичних умовах зберіг незалежність і територіальну цілісність країни, або ж пам'ять про людину, яка, торгуючи національними інтересами, територіальною цілісністю, долями людей і пам'яттю вбитих українських військових, вибиває преференції для власного бізнесу в Росії, і зокрема – для Липецької фабрики», – підсумував Денисенко.