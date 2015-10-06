Раду пікетують матері та дружини полонених українських військових

Під Верховною Радою проходить мітинг жінок - родичок українських військовослужбовців, узятих у полон терористами в зоні АТО. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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Навпроти центрального входу в будівлю парламенту зібралися близько 50 осіб, з них близько 30 - учасники ініціативної групи.

Вони заявляють, що представляють різні міста України, і просять про сприяння у звільненні 25 українських військовослужбовців і 4 цивільних осіб, які утримуються в захопленому терористами Донецьку.

Як повідомлялося, сьогодні Рада розгляне законопроекти, що стосуються оподаткування суб'єктів, що займаються видобутком газу, і низку законопроектів про соціальний захист військовослужбовців та сімей героїв Небесної сотні.