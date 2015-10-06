У Вищій раді юстиції намагаються покрити суддів, які спровокували жертви на Майдані – Купрій
Один з лідерів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», народний депутат Віталій Купрій домігся визнання дисциплінарно секцією Вищої ради юстиції (ВРЮ) вини судді Дмитра Кравця, який санкціонував штурм КМДА під час Революції Гідності, та наполягає на притягненні його до кримінальної відповідальності.
Про це Віталій Купрій написав на своїй сторінці в Facebook після засідання дисциплінарної секції ВРЮ щодо звільнення цього судді за порушення присяги. Депутат взяв участь у цьому засіданні.
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Віталій Купрій нагадав, що в перших числах грудня 2013 року учасники протестів в середмісті Києва зайняли будівлю Київської міської держадміністрації і організували всередині пункт харчування та обігріву людей. При цьому народними депутатами України велося цілодобове чергування та здійснювався прийом громадян. Сам Купрій на той час очолював юридичну службу революційної КМДА і був черговим комендантом.
«Щоб легалізувати силове звільнення будівлі від людей, Київрада подала позов до Шевченківського райсуду Києва про заборону депутатам і виборцям користуватись комунальною власністю. Суддя Кравець в цивільному (а не адміністративному) провадженні з порушенням правил підсудності, інших норм процесуального права виніс ухвалу про забезпечення позову з вимогою звільнити КМДА. Ухвала була винесена 3 грудня в нічний час, так само, як інші судді винесли низку ухвал, якими заборонялось проведення мирних акцій протесту», – зазначає Віталій Купрій.
За його словами, усі ці ухвали стали підставою для «беркутівського» штурму Майдану, а також КМДА. «Ранок 10 грудня запам'ятався мені барикадами, водою з пожежного гідранта, димовими шашками і силовим протистоянням з правоохоронцями», – пригадує депутат.
Однак, за його словами, «у певних чиновників, як виявилось, дужа коротка пам'ять». Так, член ВРЮ від прокуратури Володимир Комков виступив з доповіддю, «суть якої полягала в тому, що Кравець – невинне ягня». «І не біда, що його ухвалу скасувала апеляція, Вища кваліфікаційна комісія суддів винесла йому догану, а тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів однозначно вказала на його вину. У своєму захисті Кравець наполягав, що його ухвала не виконана і не завдала жодної шкоди», – розповів Віталій Купрій.
«Такого цинізму стерпіти я не міг і попросив слова. Я чітко намалював картину того, що відбувалось в КМДА на початку грудня. Головне те, що такі посіпаки режиму Януковича, як Кравець, призвели до крові, каліцтв і смертей на Майдані. Вважаю, що мені вдалось переконати присутніх членів дисциплінарної секції ВРЮ в необхідності змінити власну думку. Суддю Кравця рекомендовано звільнити за порушення присяги!», – додав депутат.