У Вищій раді юстиції намагаються покрити суддів, які спровокували жертви на Майдані – Купрій

Про це Віталій Купрій написав на своїй сторінці в Facebook після засідання дисциплінарної секції ВРЮ щодо звільнення цього судді за порушення присяги. Депутат взяв участь у цьому засіданні.

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Віталій Купрій нагадав, що в перших числах грудня 2013 року учасники протестів в середмісті Києва зайняли будівлю Київської міської держадміністрації і організували всередині пункт харчування та обігріву людей. При цьому народними депутатами України велося цілодобове чергування та здійснювався прийом громадян. Сам Купрій на той час очолював юридичну службу революційної КМДА і був черговим комендантом.

«Щоб легалізувати силове звільнення будівлі від людей, Київрада подала позов до Шевченківського райсуду Києва про заборону депутатам і виборцям користуватись комунальною власністю. Суддя Кравець в цивільному (а не адміністративному) провадженні з порушенням правил підсудності, інших норм процесуального права виніс ухвалу про забезпечення позову з вимогою звільнити КМДА. Ухвала була винесена 3 грудня в нічний час, так само, як інші судді винесли низку ухвал, якими заборонялось проведення мирних акцій протесту», – зазначає Віталій Купрій.

За його словами, усі ці ухвали стали підставою для «беркутівського» штурму Майдану, а також КМДА. «Ранок 10 грудня запам'ятався мені барикадами, водою з пожежного гідранта, димовими шашками і силовим протистоянням з правоохоронцями», – пригадує депутат.

Однак, за його словами, «у певних чиновників, як виявилось, дужа коротка пам'ять». Так, член ВРЮ від прокуратури Володимир Комков виступив з доповіддю, «суть якої полягала в тому, що Кравець – невинне ягня». «І не біда, що його ухвалу скасувала апеляція, Вища кваліфікаційна комісія суддів винесла йому догану, а тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів однозначно вказала на його вину. У своєму захисті Кравець наполягав, що його ухвала не виконана і не завдала жодної шкоди», – розповів Віталій Купрій.

«Такого цинізму стерпіти я не міг і попросив слова. Я чітко намалював картину того, що відбувалось в КМДА на початку грудня. Головне те, що такі посіпаки режиму Януковича, як Кравець, призвели до крові, каліцтв і смертей на Майдані. Вважаю, що мені вдалось переконати присутніх членів дисциплінарної секції ВРЮ в необхідності змінити власну думку. Суддю Кравця рекомендовано звільнити за порушення присяги!», – додав депутат.