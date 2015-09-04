В УКРОПі назвали 4 кроки для зупинення агресора
Один з лідерів «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», народний депутат Віталій Купрій назвав першочергові чотири кроки, які необхідно здійснити Україні, щоб зупинити агресора.
«Я вважаю, що для врегулювання конфлікту на Донбасі нам необхідно повертатись до формату переговорів із залученням США, а також окремо Європейського Союзу, а не тільки певних країн ЄС», – сказав Віталій Купрій в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «2+2».
Крім того, вважає Віталій Купрій, Україну необхідно просувати шляхом реформ: зробити її потужною, багатою і боротися з корупцією. «Це справді те, чого не хоче Путін», – вважає депутат.
Ще два кроки – це покращення обороноздатності країни, посилення добровольчого руху, а також легалізація зброї. «Раз вже зброя є, давайте її легалізувати, навчати людей користуватися нею і ставити це питання під контроль суспільства», – додав Віталій Купрій.