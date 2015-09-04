В УКРОПі назвали 4 кроки для зупинення агресора

«Я вважаю, що для врегулювання конфлікту на Донбасі нам необхідно повертатись до формату переговорів із залученням США, а також окремо Європейського Союзу, а не тільки певних країн ЄС», – сказав Віталій Купрій в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «2+2».

Крім того, вважає Віталій Купрій, Україну необхідно просувати шляхом реформ: зробити її потужною, багатою і боротися з корупцією. «Це справді те, чого не хоче Путін», – вважає депутат.

Ще два кроки – це покращення обороноздатності країни, посилення добровольчого руху, а також легалізація зброї. «Раз вже зброя є, давайте її легалізувати, навчати людей користуватися нею і ставити це питання під контроль суспільства», – додав Віталій Купрій.