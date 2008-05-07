Тимошенко буде продавати аеропорти без злітних смуг

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що під час приватизації аеропортів, яка проводитиметься в рамках підготовки України до проведення в 2012 році фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, злітні смуги і навігаційні функції залишаться у власності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомив на прес-конференції в Кабінеті Міністрів після завершення засідання уряду.

«Сьогодні ми повністю завершили наведення порядку в підході до володіння державою аеропортами і залучення інвесторів для будівництва терміналів. Ми вийшли на пряму дорогу щодо підготовки до Євро-2012, і в найближчі місяці буде проведено всі прозорі і конкурентні процедури із залучення інвесторів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що в результаті приватизації вся земля аеропортів разом із злітними смугами буде збережена в державній власності. «За державою також залишаться всі функції з безпеки, навігація, диспетчерська. Земля передаватиметься в оренду, а не продаватиметься. Всі комерційні об`єкти – термінали, заправки, магазини, склади і місця паркування – на відкритому конкурсі пропонуватимуться інвесторам на державних умовах», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.