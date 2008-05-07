Портнов бачив, як Тимошенко під кутом 45° добрим голосом інформує інвесторів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО безпосередньо сама в телефонному режимі веде переговори з потенційними інвесторами Одеського припортового заводу. Про це повідомив в інтерв`ю “Українській правді” призначений урядом виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна Андрій ПОРТНОВ.

“Піднімається телефонна трубка під кутом десь 45 градусів над столом, звучить вітання і прем`єр-міністр добрим голосом інформує інвесторів про те, що конкурс, за яким вони подали заявки, буде проведено, інвестора буде залучено, будуть створені максимально конкурентні і прозорі умови, все це проходитиме у присутності ЗМІ», - сказав він.

«І, незважаючи на спроби людей, які перебільшують свій вплив, навіть якщо вони займають вищі пости в державі, ми приймемо систему заходів щодо захисту інвесторів», - додав А.ПОРТНОВ.

Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, який виставлявся на конкурс - 3 млрд. грн.

15 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня представлений прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови Фонду А.ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

Тим часом, В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ОПЗ.

Після чого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО доручила виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна і з приводу припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.

5 травня Одеський обласний господарський суд своєю ухвалою заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу. Цю ухвалу винесено в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).

Водночас А.ПОРТНОВ зазначив, що цю судову ухвалу буде оскаржено.