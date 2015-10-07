Махніцький прокоментував введення санкцій проти Портнова: ГПУ могла спрацювати на випередження

Колишній Генеральний прокурор України Олег Махніцький заявляє, що не має відношення до пропозицій застосування санкцій проти екс-першого заступника голови адміністрації Президента України Андрія Портнова.

Про це Махніцький написав на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснює, що на той момент працював на посаді керівника Генеральної прокуратури України приблизно тиждень, а документ, підписаний ним проти нього на адресу ЄС був сукупним продуктом активістів громадянського суспільства і відповідальних за цей напрямок чиновників.

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"Переконаний, що на той момент було дуже важливим не допустити можливої втрати Україною прав на вкрадене бувшим президентом майно і кошти українців, а тому діяти треба було рішуче і швидко. Ініціціатива ГПУ щодо застосування санкцій проти цих осіб полягала також в необхідності терміново зупинити операції з їх активами", - пише Махніцький.

Він припускає, що стосовно Портнова співробітники прокуратури, які завізували і направили в ЄС ці документи, не мали необхідних доказів, а зробили це на випередження з превентивною метою.

"Також загальновідомо, що вже після мого звільнення органами прокуратури пану Портнову було інкріміновано привласнення своєї ж зарплати в університеті, яке розслідується вже більше року і є пародією на кримінальне провадження. Думаю, що розслідувати великою слідчою групою більше року справу про 800 гривень зарплати дискредитує і державну владу і мету міжнародних санкцій", - заявив він.

Махніцький вважає, що Портнову треба адресувати претензії до тих, хто листувався з його приводу з Радою ЄС і висунув проти нього звинувачення.

В свою чергу, екс-прокурор каже, що готовий відповісти на будь-які запити міжнародних судових установ, в яких оскаржується справа щодо санкцій Портнова.