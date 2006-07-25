Янукович прибув до Секретаріату Президента

Має намір зустрітися з Ющенком

Координатор антикризової коаліції, претендент на посаду прем`єр-міністра, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Секретаріату Президента, де має намір провести зустріч з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ. Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента. Прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА Родіон МИРОШНИК перебуває біля будівлі Секретаріату Президента.

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