Янукович прибув до Секретаріату Президента
12:44, 25 липня 2006Політика
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Має намір зустрітися з Ющенком
Координатор антикризової коаліції, претендент на посаду прем`єр-міністра, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Секретаріату Президента, де має намір провести зустріч з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.
Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента.
Прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА Родіон МИРОШНИК перебуває біля будівлі Секретаріату Президента.
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