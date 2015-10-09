Печерський суд дозволив Президенту використовувати офшори – нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, один з лідерів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій. Депутат опублікував ухвалу Печерського районного суду міста Києва про залишення без розгляду його скарги на відмову Генпрокуратури України відкривати кримінальне провадження щодо відмивання грошей Петром Порошенком та Ігорем Кононенком в офшорній компанії Intraco Management LTD.

«Тепер чиновники-корупціонери можуть спати спокійно. На прикладі Петра Порошенка стало зрозуміло, що ухилятись від сплати податків, красти державні кошти та вивозити їх з України в офшори можна безкарно. Адже існуюча «печерська» судова практика дозволяє це робити!», – прокоментував рішення суду Віталій Купрій.

Як повідомлялося, з 2012 по 2015 роки компанія Intraco Management LTD здійснювала великі платежі в валюті й отримувала на свої рахунки перекази в сотні тисяч євро з рахунків інших офшорних компаній. При цьому в платіжних дорученнях для зв’язку вказувалася електронна пошта Ігоря Кононенка. Гроші з цих рахунків потрапляли на рахунок дочки Кононенка, а також ними сплачувалось обслуговування літака, на якому літає Петро Порошенко.