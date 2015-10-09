У ВР закрили засідання, не ухваливши жодного рішення

Як передає кореспондент УНІАН, після Години запитань до уряду депутати виступали за розгляд питання про заборону перевірок ЗМІ під час виборчої кампанії. Проте у сесійній залі була відсутня значна кількість народних депутатів: "сигнальні" голосування для визначення кількості депутатів у залі показували, що їх менше 200, а для результативного голосування необхідно мінімум 226.

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Відтак ВР перейшла до розгляду питань порядку денного, пропустивши законопроект про систему іномовлення України і перейшовши відразу до законопроекту, який стосувався приватизації. Цей законопроект було обговорено, після чого парламент перейшов до оголошення депутатських запитів та виступів депутатів.

Водночас голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час дискусій у сесійній залі зазначив, що у нього "немає повноважень прямого впливу на народного депутата або на його бажання чи небажання брати участь у засіданні Верховної Ради або засіданні комітетів".

Водночас, незважаючи на те, що він "не має достатніх повноважень впливу на депутатів, і прогульників в тому числі", спікер заявив, що з цим "миритися" не збирається.

Під кінець засідання, яке було продовжене на 35 хвилин для завершення виступів депутатів у "різному", у сесійній залі було близько 10 депутатів.

Наступне засідання парламенту має відбутися 3 листопада.