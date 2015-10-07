Українцям відкрили інформацію про чиновників апарату Ради і секретаріату Гройсмана

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Він заявив, що таким чином зроблено “черговий крок до відкритості Верховної Ради України”.

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За словами Гройсмана, оприлюднено інформацію про всіх чиновників апарату парламенту.

“Я вважаю, що вся країна має знати і мати доступ до публічної інформації щодо апарату парламенту, а також секретаріату голови ВР”, - наголосив Гройсман.