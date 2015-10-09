До Одеського порту зайшов американський ракетний есмінець Porter

Як передає кореспондент УНІАН, есмінець з керованою ракетною зброєю DDG-78 USS Porter ошвартувався біля причалу Карантинного молу. Передбачається, що корабель перебуватиме в Одесі кілька днів.

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Як повідомила прес-служба 6-го флоту ВМС США, Porter знаходиться в Чорному морі в рамках операції «Атлантична рішучість», яка спрямована на підтримку союзників НАТО у зв'язку з військовим конфліктом в Україні і агресією Російської Федерації.

Porter побудований наприкінці 1990-х на судноверфі Ingalls Shipbuilding. Довжина корабля - 153,92 м, ширина - 20,1 м, осадка - 9,4 м з гідроакустичною станцією.

Максимальна швидкість ходу - 32 вузли (близько 60 км/год), екіпаж - 337 осіб.