Президент заявив, що Росія хоче створити пояс нестабільності від Сирії до України

Росія хоче створити пояс нестабільності від Сирії до України. Якщо Росія перемагає десь - це наближає конфлікт ближче до кордонів ЄС, і стабільність і безпека в ЄС і в світі будуть знижуватися.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю британській телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі, передає BBC Україна.

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"Але я не бачу глав держав, які би показували, що готові вести справи з Росією "як зазвичай", це неправда. Росія платить набагато вищу економічну ціну, ніж Європейський Союз", - заявив він.

Президент підкреслив, що Україна проходить через дуже серйозні випробування - але не вимагає, щоб війська ЄС чи США прийшли на її територію, бо захищає свою територію сама.