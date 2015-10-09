Президент заявив, що Росія хоче створити пояс нестабільності від Сирії до України
Порошенко підкреслив, що Україна не вимагає, щоб війська ЄС чи США прийшли на її територію, бо захищає свою територію сама.
Росія хоче створити пояс нестабільності від Сирії до України. Якщо Росія перемагає десь - це наближає конфлікт ближче до кордонів ЄС, і стабільність і безпека в ЄС і в світі будуть знижуватися.
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю британській телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі, передає BBC Україна.
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"Але я не бачу глав держав, які би показували, що готові вести справи з Росією "як зазвичай", це неправда. Росія платить набагато вищу економічну ціну, ніж Європейський Союз", - заявив він.
Президент підкреслив, що Україна проходить через дуже серйозні випробування - але не вимагає, щоб війська ЄС чи США прийшли на її територію, бо захищає свою територію сама.