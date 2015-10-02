Дії РФ в Сирії не призведуть до зняття санкцій, введених через агресію проти України – німецький політик

Участь Росії в сирійському конфлікті не приведе до зняття з неї санкцій, введених після анексії Криму та окупації деяких районів східної України.

Таку думку висловив голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Томас Опперман напередодні зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі, передає Deutsche Welle.

За словами Оппермана, вирішальний фактор для зняття санкцій - це виконання пункту за пунктом Мінських угод про врегулювання ситуації на сході України.

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Після початку повітряної операції Росія стала в Сирії "важливим військовим чинником конфлікту". Але це порушує нове питання, вважає Опперман: "Якщо Путін виступає на боці Асада, щоб будь-якою ціною втримати його при владі, то в Сирії ніякого миру не буде".

За словами німецького політика, більшість сирійських громадян біжать від "жорстокої громадянської війни Асада".

"Для політичного процесу важливо переломити логіку військової ескалації", - вважає Опперман.

Раніше віце-канцлер ФРН, голова СДПН Зігмар Габріель закликав до послаблення напруженості у відносинах з Росією. На його думку, неможливо, з одного боку, зберігати режим санкцій, а з іншого - просити про співпрацю у сирійському питанні.

Сьогодні в Парижі зберуться канцлер ФРН Ангела Меркель, а також президенти Франції, України і Росії Франсуа Олланд, Петро Порошенко та Володимир Путін. Лідери країн докладно обговорять перспективи подальшого виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати військово-повітряні сили лише для боротьби з бойовиками «Ісламської держави».

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30 вересня та 1 жовтня російські ВПС завдали авіаударів у Сирії.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.