Кримським окупантам здається, що Джемілєв вербує в ряди ІДІЛ

Лідери меджлісу кримських татар причетний до вербування "українських мусульман" в ряди терористичної організації "Ісламська держава", так здається Руслану Бальбеку, який вважає себе "віце-прем'єром" так званого "кримського уряду", пише РИА Новости.

За словами окупанта, лідери меджлісу, насамперед в особі Джемілєва, будучи кримськими політиками, нібито заохочували розвиток на півострові "радикальних релігійних сект". Тому сьогодні в Україні вони "оточили себе кримськими радикалами, які в різні роки воювали в лавах "ІД".

Читайте такожГеращенко відреагував на звинувачення Слідкома РФ та погрози Кадирова на свою адресу

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що радник глави МВС України Антон Геращенко може бути пов'язаний з угрупованням "Ісламська держава" (ІД).

"Були повідомлення, з яких випливає, що Геращенко може бути причетний до вербування молоді в цю терористичну організацію. У будь-якому випадку ми не маємо наміру залишати без уваги погрози на адресу наших льотчиків. І відповідь буде чутливою. Для цього є всі сили і засоби", - сказав Кадиров.