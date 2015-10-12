Генсек ОБСЄ заявив про "обережний оптимізм" щодо виконання Мінських угод
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр відчуває обережний оптимізм щодо перспектив врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Комерсант".
"Повинен сказати, що я відчуваю обережний оптимізм. З 1 вересня угоди про припинення вогню в значній мірі дотримується. Ми спостерігали обмежена кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - зазначив Заньєр.
При цьому він підкреслив, що виконання мінських домовленостей – непростий і довгий процес.
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На питання про те, чи є неминучим продовження мінських угод після закінчення 2015 року, Заньєр відповів: "Враховуючи останні події та необхідність організації виборів в деяких районах Донецької та Луганської областей у відповідності із законодавством України, буде непросто вкластися в погоджений в Мінську графік".
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн «нормандського формату» в Парижі заявив, що українська сторона з 3 жовтня почне відведення техніки і озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.
За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 день. Визначено етапність відводу, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту. «Мова йде не тільки про артилерії калібру менше 100 мм, але і про танки і міномети. Це те, від чого несуть великі втрати і сприятиме забезпеченню стабілізації ситуації та чіткого дотримання режиму припинення вогню», - підкреслив Порошенко.