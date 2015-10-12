Генсек ОБСЄ заявив про "обережний оптимізм" щодо виконання Мінських угод

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Комерсант".

"Повинен сказати, що я відчуваю обережний оптимізм. З 1 вересня угоди про припинення вогню в значній мірі дотримується. Ми спостерігали обмежена кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - зазначив Заньєр.

При цьому він підкреслив, що виконання мінських домовленостей – непростий і довгий процес.

Читайте такожПеремир'я на Донбасі набуло сталого характеру тільки завдяки зустрічі в Парижі - Порошенко

На питання про те, чи є неминучим продовження мінських угод після закінчення 2015 року, Заньєр відповів: "Враховуючи останні події та необхідність організації виборів в деяких районах Донецької та Луганської областей у відповідності із законодавством України, буде непросто вкластися в погоджений в Мінську графік".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн «нормандського формату» в Парижі заявив, що українська сторона з 3 жовтня почне відведення техніки і озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 день. Визначено етапність відводу, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту. «Мова йде не тільки про артилерії калібру менше 100 мм, але і про танки і міномети. Це те, від чого несуть великі втрати і сприятиме забезпеченню стабілізації ситуації та чіткого дотримання режиму припинення вогню», - підкреслив Порошенко.