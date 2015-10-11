Перемир'я на Донбасі набуло сталого характеру тільки завдяки зустрічі в Парижі - Порошенко

Президент України Петро Порошенко певен, що режим двостороннього припинення вогню на Донбасі набув сталого характеру лише завдяки зустрічі в “нормандському форматі” в Парижі.

Про це він заявив у своєму зверненні до народу, яке транслювалося у неділю увечері.

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“Найбільш промовистим результатом є тиша, яка протягом останнього тижня, - попри окремі провокації бойовиків, - встановилася на Донбасі. Вперше за півтора року трапляються дні, коли не стріляють навіть з пістолетів... Ще з 29 серпня запроваджено режим двостороннього припинення вогню. Сталого ж характеру цей режим набув лише завдяки зустрічі в Парижі. Нам вдалося змусити ворога погодитися на відведення озброєнь від лінії зіткнення”, - заявив глава держави.

Він також нагадав, що спільними скоординованими зусиллями з нашими партнерами, - передусім з Німеччиною, Францією та США, - вдалося домогтися від Росії зобов’язання не проводити псевдовибори в окупованих районах 18 жовтня та 1 листопада.

“Разом з припиненням вогню і досягненням перемир'я це не лише дає шанс продовжити зусилля з політико-дипломатичного врегулювання. Таке рішення дозволяє уникнути воєнної ескалації. Торішні псевдовибори – нагадаю, хто забув, - спровокували відновлення бойових дій. Вкрай важливою є домовленість посилити місію ОБСЄ. Відтепер вона має отримати гарантований доступ не лише до тих окупованих територій, які прилеглі до лінії зіткнення, але на усю їхню глибину… Аж до українсько-російського кордону. Це, до речі, перший крок до повернення кордону під український контроль”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн «нормандського формату» в Парижі заявив, що українська сторона із 3 жовтня почне відведення техніки та озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 добу. Визначено етапність відведення, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту. «Мова йде не лише про артилерію калібру менше 100 мм, але й про танки та міномети. Це те, від чого зазнають найбільших втрат і що сприятиме забезпеченню стабілізації ситуації та чіткому дотриманню режиму припинення вогню», – наголосив Порошенко.