Черновецький звинуватив Тимошенко у вибуху газового балона

Станом на сьогодні семеро постраждалих внаслідок вибуху газу у кіоску біля станції метро «Святошин» у Києві перебувають у реанімації, 10 – у палатах інтенсивної терапії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, медичну допомогу потерпілим надають найкращі лікарі столиці.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився надати всебічну допомогу постраждалим.

«Люди отримали серйозні опіки, тому для надання спеціалізованої допомоги ми залучили найкращих фахівців - головного хірурга, головного комбустіолога (фахівець з лікування опіків) та головного реаніматолога ГУ охорони здоров’я КМДА», - зазначив Д.БАСС.

Як заявив начальник ГУ МНС у місті Києві Віктор БОСАК, контроль за дотриманням техніки безпеки при використанні газового обладнання постановою Кабінету міністрів №1640 від 23 листопада 2006 року покладено на Держгірпромнагляд. «Саме цей орган, підпорядкований Кабінету міністрів, повинен був здійснити заходи з недопущення того, що сталося у Святошинському районі. У них є сотні інспекторів, які мають всі повноваження для здійснення належного контролю за використанням газових пристроїв» - сказав В.БОСАК.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернеться до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням змусити своїх підлеглих виконувати службові обов’язки, йдеться у повідомленні КМДА. «Недбальство урядовців не повинно призводити до подібних трагедій» - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня о 14.02 у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги, 100-А у кафе з легкозбірних конструкцій, що спеціалізувалося на приготуванні курей-гриль, стався вибух побутового газу з послідуючим горінням. О 14.45 пожежу було ліквідовано.