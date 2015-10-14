ЦВК вже зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів на місцевих виборах в Україні

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому, сьогодні на своєму черговому засіданні ЦВК зареєструвала 11 офіційних спостерігачів від Міжнародної комісії з прав людини та 10 – від Міжнародної громадської організації "Політична ініціатива".

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«Станом на 13 жовтня 2015 року загальна кількість зареєстрованих міжнародних офіційних спостерігачів на місцевих виборах складає 205 осіб. Із них – 31 особа від Королівства Данія, Федеративної Республіки Німеччина, 7 – від Чеської Республіки, 5 – від Японії, 5 – від Естонської Республіки, 95 – від БДІПЛ ОБСЄ, 16 – від Українського Конгресового Комітету Америки, 11 – від Міжнародної комісії з прав людини, 10 – від Міжнародної громадської організації "Політична ініціатива" та 8 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 5 – від Комітету регіонів Європейського Союзу»,- йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, ЦВК сподівається, що вже найближчим часом будуть створені передумови, необхідні для призначення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.