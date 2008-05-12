Луценко вимагає від Балоги піти у відставку (оновлено)

“Народна самооборона” вимагає відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, уряд і демократична коаліція стають дедалі більше заручниками деструктивної політики Секретаріату Президента на чолі із В.БАЛОГОЮ. “На мою точку зору, глава Секретаріату Президента має бути людиною, що забезпечує компроміс, контакти, домовленості, злагоджену роботу між Президентом, прем’єром та коаліцією у парламенті. Але Віктор Іванович сьогодні, навпаки, став джерелом та ініціатором усіх можливих чвар і провокацій, які відбуваються на наших очах”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав, що спочатку були спроби зірвати створення демократичної коаліції, потім - незрозуміла і неприйнятна позиція оточення В.БАЛОГИ у НУ-НС для того, аби зірвати голосування у парламенті по обранню Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра, після чого відбувся фактичний розвал фракції НУ-НС внаслідок “штучного створення підконтрольної БАЛОЗІ агресивно-кишенькової групи ”Єдиний центр”.

Ю.ЛУЦЕНКО також нагадав, що нещодавно було заборонено головам облдержадміністрацій прибувати до Києва для участі у засіданнях Кабінету міністрів.

“Але все це були квіточки. Буквально перед Великодніми святами відбулася, як на мене, остання крапля, яка переповнила мою чашу терпіння”, - додав він. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що йдеться про план зриву виконання доходної частини держбюджету шляхом непроведення приватизації. “Попри явні помилки Юлії ТИМОШЕНКО у фінансово-економічній політиці, наслідком яких є стрімке зростання цін і відчутне погіршення доходів населення, я вважаю аморальним принцип БАЛОГИ: чим гірше живуть люди, тим легше критикувати уряд і потім змінити його на більш зручний для нього”, - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, його особисто та МВС хотіли втягти у події навколо Фонду держмайна. “Політикани знову почали гратися в олов’яні солдатики у своїх політичних цілях. У мене вистачить контролю за діями підлеглих і вистачить витримки, аби не допусти того, до чого довів пан ЦУШКО і його горе-заступники у часи сумновідомого маршу внутрішніх військ”, - додав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що “Народна самооборона”, як і багато лідерів “Нашої України”, вважає, що БАЛОГА має піти у відставку. “Ми не бачимо іншого варіанту для спокійної й ефективної роботи парламентської коаліції і уряду демократичних сил”, - додав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, “український Болівар не витримає двох людей з амбіціями керівників виконавчої влади”. На його думку, війна амбіцій зайшла занадто далеко.