Тимошенко пропонує Кличку компроміс
"Якщо Віталій хоче набратися організаційного досвіду"
Блок Юлії Тимошенко має намір висунути кандидатуру Віталія КЛИЧКА на посаду секретаря Київради після обрання Олександра ТУРЧИНОВА Київським міським головою. Про це заявила прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах у Київраду Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з виборцями Голосіївського району Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «якщо Віталій (КЛИЧКО) хоче набратися організаційного досвіду, було б першим кроком дуже добре, щоб біля нового мера, якщо їм буде ТУРЧИНОВ, узяти секретарем Київради КЛИЧКА».
Лідер БЮТ переконана, що таке об`єднання буде корисним для всіх киян. «Таким чином можна об`єднати розум і силу. У них обох є і розум, і сила, і потрібно зробити так, щоб команди об`єднати», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також заявила, що не бачить будь-яких суперечностей між БЮТ і Блоком Кличка, «але вони сьогодні конкуренти на мерських виборах».
Оцінивши всі заслуги Віталія КЛИЧКА на боксерському рингу, Ю.ТИМОШЕНКО в той же час сказала: «Давайте КЛИЧКУ залишимо ТАЙСОНА, а ТУРЧИНОВУ – ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».