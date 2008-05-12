Тимошенко пропонує Кличку компроміс

Блок Юлії Тимошенко має намір висунути кандидатуру Віталія КЛИЧКА на посаду секретаря Київради після обрання Олександра ТУРЧИНОВА Київським міським головою. Про це заявила прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах у Київраду Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з виборцями Голосіївського району Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «якщо Віталій (КЛИЧКО) хоче набратися організаційного досвіду, було б першим кроком дуже добре, щоб біля нового мера, якщо їм буде ТУРЧИНОВ, узяти секретарем Київради КЛИЧКА».

Лідер БЮТ переконана, що таке об`єднання буде корисним для всіх киян. «Таким чином можна об`єднати розум і силу. У них обох є і розум, і сила, і потрібно зробити так, щоб команди об`єднати», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що не бачить будь-яких суперечностей між БЮТ і Блоком Кличка, «але вони сьогодні конкуренти на мерських виборах».

Оцінивши всі заслуги Віталія КЛИЧКА на боксерському рингу, Ю.ТИМОШЕНКО в той же час сказала: «Давайте КЛИЧКУ залишимо ТАЙСОНА, а ТУРЧИНОВУ – ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».