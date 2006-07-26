Кушнарьов має великі сумніви щодо Конституційного суду

Представник Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з правової політики Євген КУШНАРЬОВ сумнівається в тому, що в четвер, 27 липня, можна буде відновити роботу Конституційного суду.

"У четвер, в мене великі сумніви, що ми зможемо затвердити суддів за квотою Верховної Ради, бо комітет не має жодної кандидатури для попереднього розгляду", - наголосив він в ефірі “5 каналу” учора ввечері.

Він також розповів, що голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ запропонував кожній фракції внести по одній пропозиції судді Конституційного суду. "Якщо завтра будуть внесені пропозиції, ми проведемо засідання комітету", - сказав він.

На зауваження, що фракція БЮТ може відмовитись вносити свою пропозицію, він зазначив: "Ми можемо закрити своїм будь-яким кандидатом, бо пропозиція МОРОЗА – це його добра воля, а насправді він має право внести всі 5 кандидатур".

Він також наголосив, що "призначення 5 суддів від Верховної Ради не означає, що КС починає працювати".

"Бо всіх цих суддів потрібно привести до присяги, а це має бути в присутності прем’єр-міністра і голови Верховного суду, а їх немає. Там йдеться про місячний термін, який сплинув по деяких суддях (протягом цього терміну судді мають скласти присягу)", - цитує Є.КУШНАРЬОВА “Українська правда”.