Тука пригрозив "політичним туристам" під час місцевих виборів

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Як глава Луганської області попереджаю заздалегідь: жодного "виборчого туризму" на Луганщині не буде!!! Товариші "турагенти"! Майте на увазі: всі ваші "туристи" будуть лежати мордами в асфальт під "пильним наглядом" українських військових!" - попередив Тука.

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При цьому він зазначив, що це попередження стосується всіх власників автотранспорту.

"Перш ніж брати участь у перевезенні "туристів", зверніть увагу на страхування власних транспортних засобів. Адже "політичний туризм" - дуже небезпечна справа..." - підсумував голова Луганської ВЦА.