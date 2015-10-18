Тука пригрозив "політичним туристам" під час місцевих виборів
Голова Луганської ВЦА Георгій Тука пообіцяв, що буде вживати жорстких заходів проти "політичних туристів" на території своєї області під час місцевих виборів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Як глава Луганської області попереджаю заздалегідь: жодного "виборчого туризму" на Луганщині не буде!!! Товариші "турагенти"! Майте на увазі: всі ваші "туристи" будуть лежати мордами в асфальт під "пильним наглядом" українських військових!" - попередив Тука.
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При цьому він зазначив, що це попередження стосується всіх власників автотранспорту.
"Перш ніж брати участь у перевезенні "туристів", зверніть увагу на страхування власних транспортних засобів. Адже "політичний туризм" - дуже небезпечна справа..." - підсумував голова Луганської ВЦА.
Як очільник Луганської області, попереджаю заздалегідь: ніякого "виборчого туризму" на Луганщині не буде!!!Панове "тур...Posted by Георгій Лою on 18 жовтня 2015 р.